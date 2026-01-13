日経平均13日大引け＝続伸、1609円高の5万3549円 日経平均13日大引け＝続伸、1609円高の5万3549円

13日の日経平均株価は前日比1609.27円（3.10％）高の5万3549.16円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1062、値下がりは484、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を462.61円押し上げ。次いで東エレク <8035>が312.86円、ＳＢＧ <9984>が147.61円、ファストリ <9983>が85.84円、信越化 <4063>が55.15円と続いた。



マイナス寄与度は19.55円の押し下げでＴＤＫ <6762>がトップ。以下、リクルート <6098>が15.84円、ニトリＨＤ <9843>が10.7円、セブン＆アイ <3382>が7.22円、任天堂 <7974>が7.19円と並んだ。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、銀行業、卸売業、証券・商品が続いた。値下がり上位には空運業、その他製品、小売業が並んだ。



株探ニュース

