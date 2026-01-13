東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＦＦＲＩ、ＶＮＸがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＦＦＲＩ、ＶＮＸがS高

13日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数259、値下がり銘柄数317と、値下がりが優勢だった。



個別ではＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、マイクロ波化学<9227>、バリュエンスホールディングス<9270>がストップ高。イタミアート<168A>は一時ストップ高と値を飛ばした。博展<2173>、ジェイグループホールディングス<3063>、技術承継機構<319A>、ミーク<332A>、ｉ－ｐｌｕｇ<4177>など20銘柄は昨年来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＱＤレーザ<6613>、ラクオリア創薬<4579>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>、アストロスケールホールディングス<186A>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>がストップ安。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、日本情報クリエイト<4054>、スタートライン<477A>、フツパー<478A>、ＦＩＸＥＲ<5129>など7銘柄は昨年来安値を更新。イーエムネットジャパン<7036>、ワンダープラネット<4199>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、ビーマップ<4316>、インフキュリオン<438A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

