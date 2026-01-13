ETF売買動向＝13日大引け、全銘柄の合計売買代金4247億円 ETF売買動向＝13日大引け、全銘柄の合計売買代金4247億円

13日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比56.9％増の4247億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同41.0％増の2817億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> 、ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 <1550> 、ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信 <1568> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> など185銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> など25銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が11.60％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が6.40％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が6.15％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が5.00％高、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> が4.46％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> は4.51％安、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> は4.01％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 穀物上場投資信託 <1688> は3.22％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1609円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1682億300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1523億8900万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が256億4800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が227億2300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が197億1400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が132億4200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が122億7500万円の売買代金となった。



