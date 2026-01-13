お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が12日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。とんねるずの番組の収録に参加した際、途中帰宅した理由を明かした。

「とんねるずさんの番組で、きたなシュランってあって。そこに連れて行く芸人を決めようと。横に並んでいるやつは全員色物。ここになんでシンプルな漫才師が入らなあかんねんと思って」と回顧。

「よーいドンで1位になったやつを連れて行くってなって。走ったら、“1位じゃなくて最下位のやつ連れて行くわ”みたいな」と急なルール変更が。結果、久保田は「最下位でもなかったからイジられへんし。もう帰ろうと思って」と帰宅することにしたそう。

スタッフとは「次行くよ」「俺帰りますわ」「いや、次行かないといけないで」「あ、大丈夫なんで」「大丈夫じゃなくて。とんねるずさんとかも次の現場に行くんで。早くしてもらっていいですか？」「いやだからもういいです」というやり取りがあったと説明。

「多分その人、ロケバスの側面を叩いた思うねん。バーン！って音がして“何がしたいんだよ！”って言ってたもん」と久保田のわがままにスタッフもブチギレていたそうで、久保田は「あの時のスタッフさん、すみませんでした」と謝罪した。