テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が１２日に放送され、ウエストランドの井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。

この日のテーマは「テレビの裏方の本音〜芸人ってすげぇ！と思った瞬間〜」。テレビ制作スタッフ８２人に聞いた芸人のスゴい一面を公開した。

８年目の女性アシスタントプロデューサーが目撃した「芸人ってすげぇ！と思った瞬間」は、ディレクターとのガチ喧嘩。「ロケで（芸人と）ご一緒したときに、ロケ中にディレクターとガチ喧嘩になり、３０分以上、話し合いの場を設ける最悪の空気になったときがあったのですが。（芸人とディレクターが）握手して仲直りして、カメラが回り始めた瞬間、さっきまでのことはなかったかのように大きい元気な声で（芸人が）『風、気持ちいい〜！』と言っていて…。プロだなと思いました。全員、ここまですぐに切り替えられると思っていなかったので、吹き出していました」と紹介された。

久保田も「すごいな！この人。誰？いや、笑うわ！」と爆笑。井口も「いやぁ、すごいな…。仲直りした１発目のコメントが『風、気持ちいい〜！』って…。すごい」と感心した。

正解が、売れっ子のパンサー・尾形貴弘だと明かされると、久保田は「尾形…。エラいね」とプロ意識を称賛。井口も「尾形さん！やっぱり熱い気持ちがある人だから」と納得していた。