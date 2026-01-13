令和らしからぬ表現だった。元モーニング娘。の田中れいなが1月9日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。人気グラドルを「メロンが2個付いとるみたい」と例え、共演者やファンを大ウケさせた。

【映像】クロちゃん、セクシーなグラドルとデートを告白

番組冒頭でのことだった。MCを務める安田大サーカスのクロちゃんが、前夜に骨折し、コルセットを巻いていることを告白。理由は、「バーで一緒に飲んでいた女性が倒れそうになったのを助けたら、その拍子にこけちゃった」からだそうだ。

その女性は「元恵比寿マスカッツの松岡凛ちゃん」とのことで、これを聞いた田中は「芸能系かぁ…」と反応しつつ、「えっ！？待って、待って。2人で？」「どんな顔？検索していい？」などと興味津々。クロちゃんが「『水曜日のダウンタウン』の仕掛け人にもなった子」と説明する中、スタッフが検索画像を見せると、「おっぱい…というかメロンが2個付いとるみたい」と呟いた。

これにクロちゃんが「いや、いや。男が言う言い方、それ」と笑うと、田中は「助けたとか言いよるけど、その女の子が悪いとかじゃなくて、れいなのイメージね」と前置きの後、「おっぱい大きい酔っぱらった子っていうのは『なんかもう〜』みたいな感じで。『クロちゃんにちょっと抱きつこう』みたいな感じで。『あ！ぼよよーん』みたいな」と勝手に想像。すぐさまクロちゃんが「そんなんじゃないから！」とツッコミを入れると、ファンからも「昭和の発想w」「妄想タイム」「ぼよよーんw」「めっちゃおっぱい言う」などと多くのコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

