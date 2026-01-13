大相撲初場所は13日、東京・両国国技館で3日目の取組が行われ、著名人が中継に映り込み、ネット上で話題となった。

この日中継に映り込んだのは俳優の高橋克実。力士の入場口脇の席で、時折拍手をしながら真剣な表情で土俵に熱視線を送っていた。

高橋はテレビ朝日ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜後9・00）に出演中。同ドラマは初日から主演の松嶋菜々子、主題歌を担当する斉藤和義の姿とともに「『おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―』毎週木曜よる9時〜テレビ朝日系にて放送中」などの文字が描かれたデザインの懸賞旗掲出し、話題になっている。

ネット上では「高橋克実おるやん」「相撲中継に高橋克実さん写りまくってて気になって仕方ない」「高橋克実さん見に来てるね」「こんな時間から見に来るなんて」「絶妙な場所におるな」などの声が上がった。

同ドラマは東京国税局資料調査課の架空の組織・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）が舞台で、松嶋は決して脱税を許さない敏腕調査官・米田正子（せいこ）を演じる。松嶋の同局での連ドラ主演は初。佐野勇斗、長濱ねる、千葉雄大、高橋克実、寺尾聰、大地真央ら豪華な顔触れが共演している。