フィロソフィーのダンス、6月13日公演をもってグループ活動終了へ アニバーサリーイヤーに決断
【モデルプレス＝2026/01/13】アイドルグループ・フィロソフィーのダンスが、6月13日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催されるワンマンライブをもって、グループ活動を終了することがわかった。
「FUNK」「SOUL」「DISCO」のグルーヴに、歌詞には哲学のエッセンス、そしてコミカルで個性的なダンスを武器に活動するアイドルグループ・フィロソフィーのダンスが、6月13日のLINE CUBE SHIBUYAで開催されるワンマンライブをもってグループの活動を終了することが、オフィシャルサイトにて発表された。結成10周年・メジャーデビュー5周年・新体制3周年を迎えた2025年、トリプルアニバーサリーイヤーという節目を機に、メンバー・スタッフ間で話し合いを重ね、導き出した結論だという。
2026年3月25日には、作詞・ヤマモトショウ、作編曲・宮野弦士、プロデュース・加茂啓太郎による新曲を含むベストアルバム「Dance to the Music〜Journey with Philosophy no Dance〜」をリリースし、4月19日からは全国ツアー「フィロソフィーのダンス The Last Tour 〜Journey with Philosophy no Dance〜」を開催することも発表された。
同グループは、「残された期間は限られていますが、最後の瞬間までフィロソフィーのダンスらしく笑顔で、愛と幸せをお届けします。改めまして、これまでフィロソフィーのダンスを応援してくださったファンの皆さま、そして、関係者の皆さまに心より御礼を申し上げます。フィロソフィーのダンスとしての旅は終着点を迎えますが、これからも続いていくメンバー達それぞれの新たな旅路を見守っていただけますと幸いです」とファン達への感謝を綴っている。（modelpress編集部）
・2026年4月19日（日）
【東京】Shibuya WWWX OPEN 17：15／START18：00
・2026年4月26日（日）
【愛知】ElectricLadyLand OPEN16：15／START17：00
・2026年4月28日（火）
【福岡】DRUM Be-1 OPEN18：30／START19：00
・2026年4月29日（水・祝）
【高松】高松DIME OPEN16：30／START17：00
・2026年5月2日（土）
【金沢】金沢AZ OPEN16：30／START17：00
・2026年5月3日（日）
【富山】富山MAIRO OPEN16：30／START17：00
・2026年5月5日（火・祝）
【仙台】仙台darwin OPEN16：30／START17：00
・2026年5月17日（日）
【北海道】札幌 近松 OPEN16：30／START17：00
・2026年5月23日（土）
【大阪】Yogibo META VALLEY OPEN16：15／START17：00
・2026年5月24日（日）
【広島】広島 VANQUISH OPEN16：30／START17：00
