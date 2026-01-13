Stray Kidsヒョンジン、チャンビンとの映画デート報告＆2ショット公開に反響「並んで座ってラブラブ」「尊い」
【モデルプレス＝2026/01/13】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のHYUNJIN（ヒョンジン）が1月12日、自身の Instagramストーリーズを更新。Changbin（チャンビン）との映画デートを報告した。
【写真】スキズメンバー、映画デートのお相手と2ショット
ヒョンジンは「息を止めて見ました チャンビン兄さんとデート出かけたんですが、本当に本当に良い映画を見ました 招待してくださってありがとうございます」とつづり、1月28日公開の韓国映画「シスター」の試写会に行ったことを報告。
他にも映画の入場券や映画館でチャンビンと並んで座る2ショットなども披露している。
この投稿には「並んで座ってラブラブ」「ヒョニビニ（※ヒョンジンとチャンビンの愛称）尊い」「プライベートも仲良しでほっこり」「可愛い2人」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
