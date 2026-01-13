りんたろー。 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/13】お笑いコンビEXITのりんたろー。が1月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。20年前の写真を公開し、注目が集まっている。

【写真】39歳吉本人気芸人「ギャル男みたい」20年前のロン毛イケイケショット

◆りんたろー。「きちぃだろ」20年前のスーツ姿披露


りんたろー。は「＃成人おめでとう」と添え、20年前の自身の写真を投稿。長めのヘアスタイルに黒のスーツを着用し、小さくすぼめた口元にピースサインを添えたショットを披露し、「お前20年後もそのおちょぼ口やってるぜ？ きちぃだろ？あぁ俺もだよ」と過去の自身へのメッセージもつづっている。

◆りんたろー。の投稿に「イケイケ感すごい」の声


この投稿に、ファンからは「一瞬誰かと思った」「イケイケ感すごい」「髪型もポーズもギャル男みたい」「今も昔もかっこいい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

