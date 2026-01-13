「芸能人と結婚したい」エバース町田、“結婚したい女優”の実名挙げる
お笑いコンビ・エバースの町田和樹（33歳）が、1月9日に放送されたバラエティ番組「しくじり先生 俺みたいになるな!!」（ABEMA）に出演。「芸能人と結婚したい」として、女優の実名を挙げた。
番組は前回に引き続き、お笑い研究部の最新企画「大躍進中の若手漫才師 エバースの今後を考える」を放送。佐々木隆史から「町田は本気で芸能人と結婚したいと思っている」と明かされると、町田は「僕は（コンビの）ブレーンでもカッコよくもないけど、芸能人と結婚したい」と宣言する。
これに平成ノブシコブシ・吉村崇から「無理じゃん」と水を差された町田は、「そこを切り拓こうとしてるんですよ、吉村さん」と真顔で応酬し、笑いを誘った。
また、気になる“結婚したい相手”として「波瑠さん」と、先日、俳優・高杉真宙との結婚を発表した女優・波瑠の名前を挙げた町田。しかし、芸能人に現場で声をかけて成功したパターンは一度もないと振り返る。
すると、生徒役で出演した元AKB48でタレントの柏木由紀が冷静にアドバイス。「現場ではバレたくない」「堂々と聞かれると『この人、絶対明日みんなに言うな』と思っちゃう」「本当にいきたいなら、何も言わないほうがいい」と女性芸能人側のリアルな意見を語った。
そこから、連絡手段としてSNSのDMが推奨される流れになると、オードリーの若林正恭が「柏木さんもだいたいDM？」と質問。柏木は「自分は送らないですけど、DMめっちゃ来ます」「J2（Jリーグ2部）から」と具体的に明かし、スタジオに爆笑が広がった。
その後、若林が町田に「女の子とのLINEがネットに出ても耐えられる？」とたずねると、町田は「はい、全然大丈夫です」「だって好きだったんだもん」と即答。揺るぎない町田の姿勢に若林が「じゃあ大丈夫だわ」と納得する展開となった。
