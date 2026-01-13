春高バレーのメダルプレゼンターに木村沙織らかつてのスター

春高バレーの会場に、メダルのプレゼンターとして現れたかつてのスターたちに驚きの声が止まらない。「すごいメンツやな」「このメンバー凄すぎん」とコメントが集まった。

JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）は11日、東京体育館で男女の決勝を行い、男子は東山（京都）が清風(大阪)をセットカウント3-1で破り、6年ぶり2度目の優勝を果たした。女子は金蘭会（大阪）が就実（岡山）を3-0で破り、7大会ぶり4度目の頂点に輝いた。

ここに現れたのが木村沙織さん、荒木絵里香さん、福澤達哉さんというかつてのスターたち。木村は自身のインスタグラムに「今年はメダルプレゼンターもさせていただき、とても光栄すぎました 戦い終えた選手たちは すっかり女子高生で可愛かったです 本当にお疲れ様でした」と投稿。また荒木もインスタグラムに「今年は解説に加え、メダルプレゼンターという大役も務めさせていただき、心から光栄でした」と投稿した。

3人に加え栗原恵や竹下佳江ら、会場を訪れたかつてのバレー界のメンバーが並ぶ写真も添えられ、ファンからは「すごいメンツやな」「皆さん見れて嬉しいな」「このメンバー凄すぎん」「レジェンドメンバー全員最高」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）