エバース町田“磯丸水産ディープキス出禁事件”など驚愕エピソードに騒然
お笑いコンビ・エバースの町田和樹（33歳）が、1月9日に放送されたバラエティ番組「しくじり先生 俺みたいになるな!!」（ABEMA）に出演。“磯丸水産ディープキス出禁事件”など、驚愕のエピソードが次々と暴露され、スタジオは騒然となった。
番組は前回に引き続き、お笑い研究部の最新企画「大躍進中の若手漫才師 エバースの今後を考える」を放送。町田の“しくじり特徴”と共に、衝撃のエピソードが次々と暴露された。
新宿・歌舞伎町の駐車場で女性とキスしているところを目撃された後、別の駐車場でも同じポーズでキスをしていた“駐車場はしごキス事件”、ファンを磯丸水産に誘って店内でキスを繰り返し、最終的に出禁になった“磯丸水産ディープキス出禁事件”、当時同居していた相方の佐々木隆史がコロナ療養中に、スピーカー通話の状態で女性と際どい電話をしていた“テレフォンイチャイチャ事件”など、驚愕エピソードの連発にスタジオは騒然。
佐々木は「女性が絡むと、見たことない町田になってしまう」「心がびっくりするくらい狭くなるし、めっちゃ怒る」とした一方、町田は「女性とトラブルを起こさないよう、SNSをやっていない」と語り、「だから夜の街に繰り出すしかない」「足で稼ぐしかないんすよ」とまさかの対応策を口にした。
番組は前回に引き続き、お笑い研究部の最新企画「大躍進中の若手漫才師 エバースの今後を考える」を放送。町田の“しくじり特徴”と共に、衝撃のエピソードが次々と暴露された。
佐々木は「女性が絡むと、見たことない町田になってしまう」「心がびっくりするくらい狭くなるし、めっちゃ怒る」とした一方、町田は「女性とトラブルを起こさないよう、SNSをやっていない」と語り、「だから夜の街に繰り出すしかない」「足で稼ぐしかないんすよ」とまさかの対応策を口にした。