高市早苗首相の招待で日本を訪問した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は13日、「韓日間の協力関係は、いつになく、そして何よりも重要だと考える」とし、「日本国民と韓国国民が力を合わせ、新しい未来に向けて共に歩んでいければと思う」と述べた。

李大統領はこの日、奈良県内で開かれた韓日首脳会談の冒頭発言で、「韓国と日本の交流と協力がいつになく重要な時期に、ここ奈良で首相と私が会談を持つことになったのは、本当に格別の意味がある」と明らかにした。

李大統領は「我々はかつての苦い過去の経験を持ってはいるが、韓日国交正常化から還暦、60年が過ぎ、再び新たな60年をスタートさせることになったという点において、今日のこの会談は格別の意味がある」と評価した。

あわせて「戦後、韓国と日本は目覚ましい成長と発展を遂げてきたが、その成長発展の過程で韓国は日本に、日本は韓国にとって非常に大きな力になったということは否定できない事実」と述べた。

続けて「今後も、この複雑かつ混沌とした国際秩序の中で、我々は新たな、そしてより良い状況に向かって進んでいかなければならない。そのため、韓日間の協力関係はいつになく、何よりも重要であると考える」と強調した。

李大統領は「状況は複雑で難しく、うまく行かない部分もあるが、また一方でやりやすく悪くない側面も混在するものだ」とし、「そのような状況下では、良い点をさらに発掘して育て、うまく行かない点や悪い点は上手に管理して最小化させながら、より良い未来に向かって手を取り合って共に歩めば、より良い未来を確実に作ることができると信じている」と述べた。

さらに「首相と私が手を携え、また日本国民と韓国国民が力を合わせて、大韓民国と日本の新しい未来に向けて共に歩んでいければと幸いだ」とし、「このように厚くもてなしてくださった点について、大韓民国国民と共に改めて感謝申し上げる」と付け加えた。