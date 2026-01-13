元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。訃報を受け、日本サッカー協会の川淵三郎相談役(89)が久米さんを追悼した。

川淵氏は「久米宏さんの訃報に接し、心からお悔やみ申し上げます」と故人を追悼。久米さんが司会を務めた「ニュースステーション」出演時のエピソードとして「何度も読んでいただき、Jリーグの理念や当時のプロスポーツと一線を画す部分を説明する機会を与えていただきました。その際、Jリーグの『定款』を全文読まれていたのには驚かされました。生放送前の打ち合わせはなく、台本通りだったことも一度もなく、しかし、情報収集は徹底的にされていた印象でした」と明かした。

続けて、「その後、読売新聞グループ本社の代表取締役主筆であられた渡邉恒雄さんとJクラブの呼称問題に端を発し、Jリーグの理念について侃々諤々の論争を繰り広げたときも何度も番組に呼んでいただき、説明の機会を与えていただきました」と明かし、「そのおかげで「地域に根ざしたスポーツクラブを日本全国に広げる」というJリーグの目指す姿を世間に伝えることができ、また、多くの人々が疑問に思うところも余すことなく説明させていただきました」と感謝した。

「久米さんと渡邉さんの存在が、1993年当初のJリーグの爆発的人気とJリーグへの理解度・認知度を高めることにつながったことは間違いありません。心からの感謝と哀悼の意を表します。安らかにお休みください」としのんだ。