“ブルガリ アンバサダー”中島健人がチョコレートを堪能 母親への感謝の気持ち綴る
ブルガリ ドルチがサン・ヴァレンティーノに贈る特別なチョコレートコレクション「コレツィオーネ・サン・ヴァレンティーノ2026」が15日より期間限定で登場する。これを記念し、ブルガリ アンバサダーであり、歌手で俳優の中島健人が、新作コレクションの魅力を伝えるスペシャル動画に出演。きょう13日より本動画およびオフショット動画を公式インスタグラムにて順次公開する。
【動画】美しい…チョコレートを堪能する中島健人
2026年の限定コレクション“Flavors of Love”は、愛のフレーバーの真髄を体現するもの。動画は「母への手紙」という深い愛の形をテーマにしている。映像の中で、中島は、ブルガリの美学とメートルショコラティエージャンルカ・フストの創造性が息づく本質を極めたチョコレートを堪能。同コレクションに込められた愛と感謝のメッセージを、自身の想いと重ね合わせながら、ナレーションを通じて届ける。
また、中島は母親への感謝の気持ちを言葉に紡ぎ、手紙に綴った。その手紙を通して、チョコレート作りに込められたメッセージと情熱を表現している。本映像は、ブルガリ 東京 銀座 バー＆ドルチおよびブルガリ ホテル 東京の公式インスタグラムにて公開予定。公開前後にはティザー投稿やビハインド・ザ・シーン映像も順次発信する。
■商品概要
『コレツィオーネ・サン・ヴァレンティーノ2026』
価格（税込）：1個入1780円／3個入4200円／5個入7000円／10個入1万4000円
販売期間：1月15日（木）〜2月15日（日）
取り扱い店舗：ブルガリ銀座タワー9F「ブルガリ ドルチ ブティック」、 ブルガリ ホテル 東京「ブルガリ ドルチ」、松屋銀座 B1F「ブルガリ イル・チョコラート」、 阪急うめだ本店 5F 「ブルガリ イル・カフェ」ほか
