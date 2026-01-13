ゴールデンボンバーの歌広場淳（40）が13日、X（旧ツイッター）を更新。右足の「前十字靭帯（じんたい）断裂」と診断され、治療・手術のため入院することを報告した。

歌広場は「昨日の配信でお伝えさせていただいたのですが、本日からしばらく怪我の治療のために入院します。症状としては右足の前十字靭帯断裂で、明日の午前中に手術の予定です」と報告。

「こういったことを公表するべきか考えたのですが、最近は公式のスケジュールとは別に個人でも毎日配信をしていたので、急に何もなくなったら心配する人もいるかもと思い、事務所と相談の上でお伝えすることにしました」と公表に至った経緯を説明した。

「また全力で走り回るためにお医者さまのお力をお借りするので、ご心配には及びません」とつづり、「SNSの更新はしていくので、これまでと変わらず構ってやって下さいね! ではまた!」と呼びかけた。

歌広場は12日、Twitchで生配信を実施し、「僕、明日から入院するんですよ。手術をするんですけど、右足の靭帯が切れてるんですよ、実は、去年からなんですけど」と昨年のライブツアー前にけがを負っていたものの痛み止め薬などを服用しながら過ごしていたことを明かした。