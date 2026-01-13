気象庁は13日（火）「気温」と「降雪」に関する早期天候情報を発表しました。

今月20日頃から全国的に10年に1度程度の低温の可能性が高まっているということです。

また、「降雪」についても今月20日頃から日本海側を中心に著しい大雪のおそれがあるということです【画像①】。



予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報に注意してください。

北海道地方

１月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．６℃以下

北海道日本海側 １月２１日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １４４％以上





東北地方

＜参考＞この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。地点 平年値稚内 ２２センチ旭川 １８センチ羽幌 ２５センチ留萌 ２６センチ札幌 ２３センチ岩見沢 ２７センチ小樽 ２４センチ倶知安 ３７センチ寿都 ２４センチ江差 １３センチ

１月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下

東北日本海側 １月２０日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １５７％以上



＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

五所川原 ３０センチ

青森 ３１センチ

弘前 ３５センチ

酸ケ湯 ７３センチ

鷹巣 ２９センチ

秋田 １７センチ

横手 ４４センチ

矢島 ３８センチ

酒田 １５センチ

新庄 ３８センチ

山形 １６センチ

米沢 ４２センチ

若松 １８センチ

只見 ６２センチ

むつ ２１センチ

十和田 ２０センチ

盛岡 １０センチ

湯田 ５１センチ

北上 １９センチ

川渡 ２３センチ

古川 １３センチ

新川 ２２センチ

関東甲信地方

１月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．９℃以下

長野県北部・群馬県北部 １月２１日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １７３％以上



＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

藤原 ５４センチ

みなかみ ４７センチ

草津 ２９センチ

野沢温泉 ５９センチ

信濃町 ３８センチ

飯山 ４９センチ

小谷 ４７センチ

白馬 ３６センチ

長野 １０センチ

大町 ２８センチ

北陸地方

１月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下

北陸地方 １月２０日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２１２％以上



＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

相川 ５センチ

新潟 １２センチ

津川 ４３センチ

長岡 ３４センチ

守門 ６４センチ

高田 ３０センチ

関山 ６１センチ

津南 ６９センチ

伏木 １９センチ

富山 １９センチ

砺波 ２９センチ

猪谷 ４３センチ

輪島 １０センチ

七尾 １４センチ

金沢 １２センチ

白山河内 ３７センチ

福井 １５センチ

九頭竜 ４６センチ

敦賀 ９センチ

小浜 １２センチ

東海地方

１月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．８℃以下

岐阜県山間部 １月２１日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １９３％以上



＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

白川 ５７センチ

高山 １８センチ

長滝 ３８センチ

近畿地方

１月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．９℃以下

近畿日本海側 １月２０日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２５２％以上



＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

柳ケ瀬 ３２センチ

今津 １８センチ

彦根 ７センチ

峰山 １７センチ

舞鶴 １０センチ

香住 １５センチ

豊岡 １５センチ

和田山 １１センチ

中国地方

１月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．１℃以下

山陰 １月２０日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２５３％以上



＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

西郷 ７センチ

松江 ５センチ

横田 ２７センチ

赤名 ３２センチ

瑞穂 ２０センチ

弥栄 １７センチ

境 ６センチ

米子 ８センチ

倉吉 ９センチ

鳥取 ９センチ

大山 ４７センチ

智頭 ２０センチ

上長田 ３４センチ

千屋 ２５センチ

津山 ４センチ

高野 ３７センチ

八幡 ３６センチ

大朝 ２３センチ

四国地方

１月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．２℃以下

１月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．６℃以下

九州南部・奄美地方

１月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．５℃以下

沖縄地方

１月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．２℃以下