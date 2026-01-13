日本にここだけの「ローソン」が高知に！ 巨大な「しんじょう君」の謎と店内も賑やか
国道沿いにある、普通のコンビニエンスストア「ローソン」のようで、屋上に“何か”がいる。近くを通ると思わず「あれ、なに？」と思うに違いない。
高知県中西部、須崎市にある「ローソン須崎かわうその里店」の屋上には、須崎市の公式マスコットキャラクター「しんじょう君」がいる。その存在感は、遠くから見えても目立つ。
須崎市のホームページなどによると、しんじょう君は絶滅種の「ニホンカワウソ」が最後に目撃された新荘川（しんじょうがわ）がモチーフのキャラクター。頭に、須崎市のご当地グルメである「鍋焼きラーメン」の帽子をかぶっている。
カワウソの友だちを探すのに旅をしつつ、須崎市のふるさと納税の促進などにPR活動を行っているという、典型的な自治体キャラ。一方で、テレビ番組やCM出演、海外出張、eスポーツで優勝、DJデビューなど多才な才能もあり、就職活動中であるという。
このローソンは、2020年にオープン。新荘川のほとりにあり、大きなしんじょう君のバルーンが目印だ。しかもよく見ると、ローソンの制服を着ている。竜宮城をイメージし、しんじょう君が迷い込んだという設定らしい。
店内を入ると、しんじょう君だらけ。しんじょう君のファン＝「もきゅ友」にはたまらない空間となっている。外にも、店の壁や、「飛び出し注意」の看板までしんじょう君である。
しんじょう君のグッズも売っている。ぬいぐるみ、文房具、お菓子など、そのグッズのラインナップはとても多い。
一方で、ローソンの一般的な商品もちゃんと売っている。駐車場も広く、高知でのドライブ途中に立ち寄るのにもピッタリのお店だ。
日本に1つしかない、この「ローソン」へぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか。
■ローソン須崎かわうその里店
住所：高知県須崎市下分甲303-1
営業時間：24時間
■しんじょう君OFFICIAL WEBSITE
https://shinjokun.com/
(Written by AS)
