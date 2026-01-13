¡ÖÏÂÀ½¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ø¥×¥Ð¡¼¥ó³ÎÄê¡×°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¹ÈÇò¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª ¡Ö¼ûÍ×¤¢¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ëInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï1·î12Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Î¹ÈÇò¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¤À¤Ã¤¿¤ê²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤êÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ëÈþ½÷¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡×¡Ö¼ûÍ×¤¢¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡ÖÏÂÀ½¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ø¥×¥Ð¡¼¥ó³ÎÄê¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥×¥Ð¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖåºÎï¤À¤Ã¤¿¤ê²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤êÀ¨¤¤¡ª¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°½À¥¤µ¤ó¤Î10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿²ÚÎï¤Ê»Ñ¤«¤éµÙ·ÆÃæ¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Þ¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼»£±Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë1ËçÌÜ¤Î²£´é¤ò¼Ì¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÆó¤ÎÏÓ¤âÈþ¤·¤¯¡¢°½À¥¤µ¤ó¤ÎÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤±¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«Æ±Æü¤ÎÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤±¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÉÛ¤ò±©¿¥¤ê¡¢ÃÈ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë°½À¥¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬°ìÈÖ¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤¹¤®¤ë²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈÅ·»È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
