ストライプインターナショナルが展開するドーナツファクトリー「koe donuts kyoto（コエ ドーナツ京都）（以下、koe donuts）」は、期間限定メニュー「chocolate donutscollection」を1月16日から発売する。

koe donutsは、「オーガニック」「天然由来」「地産地消」をキーワードに、出来立てのドーナツをナイフとフォークで食べる新感覚の「ドーナツメルト」のほか、6種類の生地を使用した約30種のレギュラードーナツを販売している。また、日本の観光名所・京都に店舗を構えることから、四季折々の限定メニューも展開している。

バレンタインが近づくこの季節に、くちどけの良い濃厚なチョコレートを堪能するリッチなご褒美ショコラドーナツが登場。今年のバレンタインシーズンは、フランスのチョコブランド「KAOKA」の100％オーガニック・フェアトレードチョコレートを使用したドーナツ全3種を販売する。

カカオ80％の香り高くビターなチョコレートクリームをたっぷりと詰め、対照的なミルク感あふれるチョコレートに甘味とコクのあるデーツをトッピングしたハート型ドーナツ。チョコレートを練り込んだもちもちの生地に、濃厚なピスタチオのグレーズをかけ、上からフローラルな香りと力強いカカオを感じるチョコレートクリームを絞ったケーキのような大人のドーナツ。食感のアクセントになるよう刻んだホワイト＆ダークチョコレートをトッピングした、4種類のチョコレートを堪能できるリッチなイーストドーナツ。選び抜かれた上質なチョコレートの魅力を存分に味わってもらえる、満足度の高いラインアップに仕上げた。



「ショコラベイクドーナツBOX」

同日から、大切な人へのギフトや自身へのご褒美にもおすすめのショコラベイクドーナツBOXと巾着ギフトを販売。ドーナツBOXには、それぞれの異なる食感や香りを楽しめる「KAOKA」のチョコレート3種を使用した。また、「ドーナツ博士」をあしらったオリジナル巾着に、ショコラフィナンシェドーナツとアマンドショコラを詰めたギフトも用意。バレンタインやホワイトデーシーズンならではのハートチャームを付属した特別仕様となっている。



「巾着ギフト（ショコラフィナンシェドーナツ2個・アマンドショコラ12粒）ハートチャーム付き」

そのほか、バレンタイン・ホワイトデー限定のクッキー缶も取り揃えている。この時期だけの贅沢なチョコレート尽くしの季節限定メニューを楽しんでほしい考え。



「ハートデーツショコラ」

「ハートデーツショコラ」は、ふわふわのハート型ドーナツに、カカオ80％の香り高くビターなチョコレートクリームをたっぷりと詰めた。表面には、対照的なミルク感あふれるチョコレートをまとわせ、デーツとクランベリーをトッピング。デーツの甘味とコクが、全体の味わいをやさしくまとめる。



「ショコラピスタチオ」

「ショコラピスタチオ」は、チョコレートを練り込んだもちもちドーナツ生地に、濃厚なピスタチオのグレーズをかけ、上からフローラルな香りと力強いカカオを感じるチョコクリームをたっぷりと絞った。まるでケーキのような大人のドーナツになっている。



「リッチショコラ」

「リッチショコラ」は、チョコレートを練り込んだふわふわのイーストドーナツ生地に、カカオの果実感じるチョコレートクリームをサンドした。食感のアクセントに刻んだホワイト＆ダークチョコレートをたっぷりトッピングした、4種類のチョコレートを堪能できるリッチな一品となっている。

［小売価格］

ハートデーツショコラ：600円

ショコラピスタチオ：600円

リッチショコラ：600円

ショコラベイクドーナツBOX：1950円

巾着ギフト（ショコラフィナンシェドーナツ2個・アマンドショコラ12粒）ハートチャーム付き：1950円

koe donuts クッキー缶：2380円

（すべて税込）

［発売日］1月16日（金）

※koe donuts クッキー缶〈ホワイトデー〉は2月15日（日）から発売

ストライプインターナショナル＝https://www.stripe-intl.com