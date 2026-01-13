プーマは、世界各地で開催されているフィットネスレース「HYROX（ハイロックス）」のグローバルパートナーとして、競技者のパフォーマンスを支える革新的なギアを提供している。昨年8月には日本初となるHYROX横浜大会を開催し、今年1月には大阪大会の開催も予定されるなど、日本国内でもフィットネスレースへの関心が高まりを見せている。こうした盛り上がりを背景に、最新の「PUMAxHYROX」コレクションが1月15日から順次発売する。

HYROXは、ランニングとファンクショナルトレーニングを融合したユニークな競技フォーマットで、世界的に人気が拡大している。2024／25シーズンには世界で74大会を開催し65万人以上が参加、2025／26シーズンには100大会以上で130万人の参加が見込まれており、世界的に人気が拡大しているフィットネスレースとなっている。





同コレクションは、HYROX競技の特性に合わせて設計されたシューズを中心に、高強度なレース環境に対応するアパレルやアクセサリーまで、競技者のパフォーマンスを支えるギアをラインアップ。競技者一人ひとりのパフォーマンスを多角的にサポートする。

シューズはレース本番からトレーニングまで、HYROX競技におけるさまざまなシーンを想定した3モデルを展開している。その中でも、競技特性への対応を追求したモデルとして、「DEVIATE NITRO ELITE 4 HYROX（ディヴィエイト ニトロ エリート 4 ハイロックス）」と「DEVIATE NITRO 4 HYROX（ディヴィエイト ニトロ 4 ハイロックス）」に加え、日々のトレーニングからレース当日まで幅広く活躍する「VELOCITY NITRO 4 HYROX」をラインアップしている。



「DEVIATE NITRO ELITE 4 HYROX」

DEVIATE NITRO ELITE 4 HYROXは、HYROX競技のために初めて設計されたシューズとして登場。プーマのレーシングシューズの中でも高いスピード性能を誇るモデルをベースに、ランニングとファンクショナルトレーニングを繰り返すHYROX特有の動きに対応するため再構築されている。高反発のNITROFOAM ELITEとフルレングスのPWRPLATEを組み合わせることで、安定した推進力とエネルギーリターンを実現。さらに、競技中の多様な動きに対応する安定性も追求している。HYROX競技の路面や動きを想定したラグデザインを採用したPUMAGRIPアウトソールによって、走行時からトレーニングセクションまで、優れたトラクションを発揮する。



「DEVIATE NITRO 4 HYROX」

DEVIATE NITRO 4 HYROXは、プーマのレーシングモデル「DEVIATE NITRO 4」をベースに、HYROX特別デザインが施されたモデル。反発性に優れたNITROFOAMミッドソールと進化したPWRPLATEの形状と柔軟性によって、安定感のある走行性能を提供する。テンポの速いランニングから競技中の多様な動きまで、安定した走りをサポートし、レース本番だけでなく日々のトレーニングにも適した一足となっている。



「VELOCITY NITRO 4 HYROX」

VELOCITY NITRO 4 HYROXは、日々のトレーニングからレース当日まで、HYROX競技に求められる多様な動きに対応するために設計されたモデル。通気性とフィット感に優れたアッパー構造に加え、反発性とクッション性を兼ね備えたNITROFOAMミッドソールを採用することで、ランニングからファンクショナルトレーニングまで快適な履き心地を提供する。アウトソールには、さまざまな路面に対応するPUMAGRIPを採用し、安定したトラクションを発揮。テンポのあるランニングや繰り返されるトレーニングセクションでも安心感のある走行性能を実現し、HYROXに初めて挑戦する人から継続的にトレーニングを行うアスリートまで、幅広いレベルに対応する一足となっている。

アパレルでは、プーマ最先端の速乾・汗管理テクノロジー「PWRMODE with DryElite technology（パワーモード ウィズ ドライエリート テクノロジー）」を採用。エリートアスリートによるテストを重ねて開発され、大量の発汗を伴う高強度なレース環境においても涼しくドライな着用感を維持する。さらに、動きやすさを追求した設計によって、ランニングからファンクショナルトレーニングまで、競技中のあらゆる動作を妨げることなくサポートし、競技への集中を後押しする。

［小売価格］

ディヴィエイト ニトロ エリート 4 HYROX：3万800円

ディヴィエイト ニトロ 4 HYROX：2万3100円

ヴェロシティ ニトロ 4 HYROX：1万7600円

M PUMA X HYROX DRYELITE WARM UP JKT：1万2650円

M PUMA X HYROX DRYELITE TRAINING TANK：7700円

M PUMA X HYROX DRYELITE TRAINING TEE：8250円

M PUMA x HYROX DRYELITE 5INCH SHORT：1万450円

M PUMA X HYROX DRYELITE BASELAYER TIGHT：8800円

W PUMA x HYROX DRYELITE TANK：8800円

W PUMA x HYROX SHAPELUXE HIGH NECK BRA：9350円

W PUMA x HYROX SHAPELUXE 7／8 TIGHT：1万2100円

W PUMA x HYROX DRYELITE WOVEN SHORT：9900円

PUMA x HYROX バックパック：2万6400円

PUMA x HYROX RUNNING 5 PANEL キャップ：4620円

PUMA X HYROX スウェットバンド：3080円

（すべて税込）

［発売日］1月15日（木）から順次

プーマ ジャパン＝https://jp.puma.com/jp/ja