千趣会は、保育従事者向け専門通販「えがおのせんせい」において、保育現場の切実な声から生まれた新商品「新人さんにもわかりやすい！先生とつくったおんぶ紐」を1月14日から新たに販売を開始する。

同商品は、“新人保育士にも簡単におんぶ紐を使うことができるように”と、千趣会の子会社である千趣会チャイルドケアが運営する保育所の先生方と2年間の試行錯誤を経て共同開発したおんぶ紐。サッと装着できる独自の仕様を採用（意匠登録出願中）。シンプルなデザインで、装着方法がわかりやすいため、保育施設だけでなく、家庭での使用にもオススメとなっている。



「新人さんにもわかりやすい！先生とつくったおんぶ紐」

保育所での必須アイテムであるおんぶ紐に関して、現場の保育士の先生方からは様々な悩みが寄せられていた。昔ながらのおんぶ紐は、胸の前で紐がバッテンになることで、胸が強調されて恥ずかしい。最新のおんぶ紐は、紐や留め具が多く、複雑でサッと装着できない。新人保育士に丁寧に装着方法を教える時間的余裕がない−−など。これらの声を受け、保育士の先生にアンケート調査、モニター参加、座談会に協力してもらい、現場の「こんな機能が欲しい」を詰め込んだおんぶ紐を開発した。





商品特徴は、新人保育士でもパッと見て装着方法がイメージできる、シンプルな「オムツ型」デザインを採用した。複雑な紐や部品の使用を最低限にし、誰でも簡単に、かつスピーディーに装着できる構造が最大の特長となっている。子どもの汗や涙も受け止めることができ、かつ、「洗いやすく乾きやすい」メッシュ生地を採用した。保育現場で重要な、衛生面と利便性を両立している。おんぶ時、背中側の子どもの首や頭が保護されていると安心できるという現場の声をもとに、しっかりとした背あてを付属につけた。これによって、安心して子どもをおんぶすることができる。

［小売価格］1万7600円（税込）

［発売日］1月14日（水）

千趣会＝https://www.senshukai.co.jp