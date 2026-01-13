日本テレビ系の新春恒例特番「大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA」（後2・00）が11日に放送され、日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が出演。VTR出演した巨人・大勢投手（26）からの“クレーム”に苦笑いした。

昨年までの12球団対抗からセ・パ対抗に初めて変更された今回。選手たちが様々な競技にチャレンジする一方で、恒例コーナー「超ULTRAトーク」は健在だった。

そのなかで“本人も気付いていない、やってしまった失敗”として清宮幸が取り上げられ、「清宮に怒っている選手がいる」としてVTRに大勢が登場。清宮幸は「なんかした？」と心当たりが全くない様子だったが、大勢は2人が侍ジャパンメンバーとして出場した2024年の国際大会「WBSCプレミア12」の活動中に起きた出来事について話し出した。

「プレミア12で一緒になって“同級生会”するってなった時にキヨがお店取ってくれたんですよ。ちょっと遅れるっていうのは伝えられてたんです。全然来なくて。2時間ぐらい待たされたんですかね。やっと来たら（料理の）コース2周したんです、1人で。そこでも待たされました。（到着後の第一声は）“ごめ〜ん！”みたいな。“電話したけどお店につながんなかったぁ〜！”とか言ってました。ま、その次元の問題じゃないです」

楽しそうに話す大勢のVTRを苦笑いで見守っていた清宮幸は遅れた理由を聞かれると「“同級生会”で治療しなかった組と治療してた組がいて。2陣ぐらいに分かれてて。僕は治療終わってたんですけど、ライオンズの隅田（知一郎）。全然治療が終わらないんですよ。で、待ってたら………2時間たってた」と言い訳。「隅田さん関係ない！」と突っ込まれて再び苦笑いの清宮幸だった。