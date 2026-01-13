キユーピーは、キユーピー マヨネーズに比べてカロリーが50％カットの「キユーピーハーフ」の大幅リニューアルを行い、市販用は2月19日、業務用は同年2月6日から発売する。市販用と業務用のいずれも、キユーピー マヨネーズと同様の「卵黄タイプ」に変更し、“卵黄ならではのコクとうま味”を実現した。

1991年に販売開始した市販用の「キユーピーハーフ」は、おいしさとカロリーカットの両立によって、市場をけん引してきた。キユーピーが行った健康意識調査（キユーピー調べ（n＝1200、2025年5月実施））によると、健康のために意識していることとして「健康的な食生活」と答えた人が全世代を通じて最も多くなっている。「食を楽しみながら心地よく自分を整えたい」という消費者のニーズに向き合い、無理なく自分らしい健康習慣を続けてほしいという思いから、さらなるおいしさを目指して大幅なリニューアルを行った。

マヨネーズユーザーを対象に行った調査（キユーピー調べ（n＝400））では、マヨネーズに求めるおいしさの要素として「うま味の強さ」「コクの強さ」「卵黄の風味の強さ」と回答した人が多いことが分かった。そこで“卵黄ならではのコクとうま味”を楽しめるカロリーカットのマヨネーズタイプを目指し、従来の全卵を使ったものから、キユーピー マヨネーズと同様の「卵黄タイプ」に変更する。卵黄の風味がしっかり感じられるよう、独自原料「卵香味油」も配合した。



左：リニューアル前、右：リニューアル後

パッケージもキユーピー マヨネーズを踏襲したデザインに変更し、カロリー50％カットを示す「1／2」の数字を赤いデザインにした。他にも、卵黄ならではのおいしさを写真を交えて表現した。気兼ねなく食べる喜びを感じてもらえる商品であることを、健康や美容に関心が高い層も含めて、幅広く訴求していく。

業務用の「キユーピーハーフ」は1996年に販売を開始した。今回のリニューアルでは、外食・中食のプロの現場で重視される機能性は維持しながら、市販用と同様に「卵黄タイプ」に変更しておいしさの向上を図った。キユーピーハーフは野菜とあえても離水が少なく、適度な艶とコク、風味を維持できる。また焼成後も適度な焼き色とジューシー感を演出でき、多様なメニューでの汎用性を支える。

キユーピー マヨネーズは、今年で発売101年目になった。キユーピーは、次の100年に向けた新たな一歩として、マヨネーズカテゴリーの主力商品である「キユーピーハーフ」のリニューアルを通じてマヨネーズ類の可能性を広げ、消費者の健康をサポートしていく考え。

［小売価格］

キユーピー ハーフ 市販用

400g：476円

300g：387円

210g：286円

キユーピー ハーフ 業務用：オープン価格

（すべて税込）

［発売日］

キユーピー ハーフ 市販用：2月19日（木）

キユーピー ハーフ 業務用：2月6日（金）

キユーピー＝https://www.kewpie.co.jp