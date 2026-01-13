¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥¥ã¥éÀßÄê²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¹õ¤Î»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¹¥¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍË¡¡Á°8¡§30¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëÂè23ºîÌÜ¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¡Ê2·î1ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¡¢ÀßÄê²è¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¡ª¹õ¥×¥ê¥¥å¥¢¡¦¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥éÀßÄê²è
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢1999Ç¯¤¬ÉñÂæ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¥ß¥é¥¤¥¿¥¦¥ó¤ËÊë¤é¤¹14ºÐ¤ÎÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÅÀº¡¦¥Ý¥Á¥¿¥ó¤È¡¢¤ªÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ2027Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Î¤Þ¤³¤È¤ß¤é¤¤»Ô¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£Ì¾ÃµÄå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë14ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¤È½Ð²ñ¤¦¤È»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÅð¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡ÚÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¥Ê¥¾¡ª¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¿äÍý¤Ç¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤¬¸µ¤Î»þÂå¤ËÌá¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤ÊÌò¤òÀé²ì¸÷è½¡¢¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ëÌò¤òËÜÅÏÉö¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡¿¿¹°¡¤ë¤ë¤«Ìò¤òÅì»³Æà±û¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ëÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£ÍÅÀº¤Î¥Ý¥Á¥¿¥óÌò¤Ï²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤¡¢¥Þ¥·¥å¥¿¥óÌò¤òÍÓµÜÈÞÆá¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÀèÇÚÌò¤ò³áÍµµ®¡¢¥·¥å¥·¥å¥¿¥óÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì¾¾è¤ê¤Ï¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤É¤ó¤ÊÆæ¤Ç¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë²ò·è¡ª Ì¾ÃµÄå ¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡ª¡×¡¢¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¡Ö½Å¤Í¤¿¿äÍý¤Ç¾Ð´é¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¡ª Ì¾ÃµÄå ¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ª¡×¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¤¬¡Ö¿ÀÈë¤ÈÈëÌ©¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à ¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡ª¡×¡¢¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ë¤¬¡Ö²ò¤Êü¤Æ¡ªÆâ¤Ê¤ë¿¿¼Â¤Î¹á¤ê Ì¾ÃµÄå ¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ë¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¥Ó¥¸¥å¤¬¤¹¤ó¤´¤¤¹¥¤ß¤Î»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¿ä¤·¤¬¡ÄÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¡Ö¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¤Ã¤Æ¤É¡¼¤æ¤¦¤³¤Ã¤Á¤ã¡Ä¡©£±¿Í¤Ç2¿Í¤Ã¤Æ¤³¤È¡Ä¡©¡×¡Ö¹õ¤Î»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¹¥¤¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡¢Á´°÷¥É¥É¥É¥É¥É¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¤Ê¤Ë¤´¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð
¡¦¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¡Ê¤¢¤±¤Á ¤¢¤ó¤Ê¡Ë ¡ÊCV¡§Àé²ì¸÷è½¡Ë
2027Ç¯¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î½÷¤Î»Ò¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡¢¥¦¥½¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ëÀ³Ê¡£¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤âÄ¾´¶¤ÇÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¡£1999Ç¯¤Î¤Þ¤³¤È¤ß¤é¤¤»Ô¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ß¤¯¤ë¤È¡Ö¥¥å¥¢¥Ã¥ÈÃµÄå»öÌ³½ê¡×¤ÇÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ýÊÊ¤Ï¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡ª¡×ÃÂÀ¸Æü¤Ï¡Ö1·î24Æü¡×
¡¦¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¡Ê¤³¤Ð¤ä¤· ¤ß¤¯¤ë¡Ë ¡ÊCV¡§ËÜÅÏÉö¡Ë
ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î½÷¤Î»Ò¡£Ì¾ÃµÄå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤³¤È¤ß¤é¤¤»Ô¤Î¡Ö¥¥å¥¢¥Ã¥ÈÃµÄå»öÌ³½ê¡×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÃµÄåÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¡£Ä¾´¶¤è¤ê¤â¹Í¤¨¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤âÂç¹¥¤¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ï¡Ö4·î22Æü¡×
¡¦¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡¿¿¹°¡¤ë¤ë¤«¡Ê¤â¤ê¤¢ ¤ë¤ë¤«¡Ë ¡ÊCV¡§Åì»³Æà±û¡Ë
¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢²¿¸Î¤«¡Ö²øÅðÃÄ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¾¯½÷¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤À³Ê¡£¸ý¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤ÏÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥¹¤¬Âç¹¥Êª¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ï¡Ö11·î1Æü¡×
¡¦¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ë
ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÆæ¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ä¡ªÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¡ª
¡ÊC¡ËABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
