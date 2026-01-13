¿²ÂæÆÃµÞ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄ«¤ÏÁá¤¤¡ª 6»þÈ¾¤Ëµ¯¤¤Æ¿Æ»Ò¤ÇÆü¤Î½Ð¤òÇÒ¤à¡¿»ÒÅ´¤È¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¡ªÅ´Î¹Æüµ¤
¡Ø»ÒÅ´¤È¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¡ªÅ´Î¹Æüµ¡Ù¡Ê¤¢¤Ä¤³/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø»ÒÅ´¤È¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¡ªÅ´Î¹Æüµ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Å´Æ»Âç¹¥¤¡È»ÒÅ´¡É¤Î¾®³ØÀ¸¡Ö¤æ¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢Âçºå¤«¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ØÅ´Î¹¤Ë½ÐÈ¯¡ª ¿²ÂæÆÃµÞ¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤ËÂçºå¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶»Í¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀéÍÕ¤ÎÅ´Æ»¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤Í¤¿¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤Î¿²ÂæÆÃµÞ¡ÖWEST EXPRESS ¶ä²Ï¡×¤Ë¤â¾è¼Ö¡£¾è¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤Æ¾è¤ê¤Þ¤¯¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÎ¹Àè¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ë¡Ä¡£¡Ø»ÒÅ´¤È¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¡ªÅ´Î¹Æüµ¡Ù¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¿Æ»Ò¤ÇÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª Å´Æ»Âç¹¥¤¡È»ÒÅ´¡É¤Î¥Ñ¥Ñ¥Þ¥ÞÉ¬¸«¤ÎÅ´Æ»¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø»ÒÅ´¤È¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¡ªÅ´Î¹Æüµ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Å´Æ»Âç¹¥¤¡È»ÒÅ´¡É¤Î¾®³ØÀ¸¡Ö¤æ¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢Âçºå¤«¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ØÅ´Î¹¤Ë½ÐÈ¯¡ª ¿²ÂæÆÃµÞ¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤ËÂçºå¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶»Í¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀéÍÕ¤ÎÅ´Æ»¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤Í¤¿¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤Î¿²ÂæÆÃµÞ¡ÖWEST EXPRESS ¶ä²Ï¡×¤Ë¤â¾è¼Ö¡£¾è¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤Æ¾è¤ê¤Þ¤¯¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÎ¹Àè¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ë¡Ä¡£¡Ø»ÒÅ´¤È¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¡ªÅ´Î¹Æüµ¡Ù¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¿Æ»Ò¤ÇÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª Å´Æ»Âç¹¥¤¡È»ÒÅ´¡É¤Î¥Ñ¥Ñ¥Þ¥ÞÉ¬¸«¤ÎÅ´Æ»¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£