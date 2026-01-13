リサ／Photo by Getty Images

【モデルプレス＝2026/01/13】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が1月11日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。

◆リサ、大胆シースルー衣装着こなし


リサは「Feelin spicy 」とつづり、黒のコーディネートを着こなし撮影した写真を公開。ウエストや胸元が開いたブラトップに透け感のあるトップスを合わせ、大胆着こなしを見せていた。

◆リサの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「完璧なビジュアル」「圧巻のオーラ」「神々しい」「着こなせるのすごい」「似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

