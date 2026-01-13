乳がんで右胸全摘出の梅宮アンナ、モルディブ新婚旅行でのプールショット公開「自然体で美しい」「幸せそうな表情」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】タレントの梅宮アンナが1月12日、自身のInstagramを更新。夫でアートディレクターの世継恭規氏との新婚旅行でのプールショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】右胸全摘出の53歳タレント「自然体で美しい」素肌輝くプールショット
◆梅宮アンナ、新婚旅行でのプールショットを公開
梅宮は「皆様ただいま〜日本に戻りました」とつづり、モルディブを訪れた新婚旅行をまとめたリール動画を投稿。「去年の今頃は抗がん剤真っ只中だった」「結婚をして素晴らしい時間でした」「ありがとう」と添えて、プール沿いでリラックスしたナチュラルな自身のセルフィーも公開している。
◆梅宮アンナの投稿に反響
この投稿には「元気そうで安心した」「素敵な新婚旅行」「自然体で美しい」「幸せそうな表情が印象的」「これからも応援したい」などの反響が寄せられている。
梅宮は2001年に結婚し、翌2002年に第1子となる長女を出産。2003年に離婚した。2025年5月27日に自身のInstagramを通じて世継氏との再婚を発表。出会って10日が経った2025年5月23日に入籍したと明かし、話題を集めた。また、2024年8月には乳がんの一種「浸潤性小葉がん」ステージ3であることを公表し、抗がん剤治療や右胸の全摘出手術、放射線治療などを受けたことを報告している。（modelpress編集部）
