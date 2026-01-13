吉川愛、役衣装での“証明写真”が話題「ナチュラルなのに美しすぎる」「見惚れる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/13】女優の吉川愛が1月13日、自身のInstagramを更新。証明写真を披露し、反響が寄せられている。
フジテレビ系火9ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」（毎週火曜よる9時〜9時54分※初回15分拡大）にて広報課2係のマドンナ的存在の熊崎心音を演じる吉川。この日の投稿では、「今夜21時から『東京P.D.警視庁広報2係』放送スタートです みんなみてね〜」と予告し、熊崎の職員証を公開。青背景で撮影された役衣装での証明写真も映されていた。
この投稿にファンからは「ナチュラルなのに美しすぎる」「綺麗すぎて見惚れる」「可愛すぎる」と反響が寄せられている。
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。福士蒼汰は、蔵前橋署刑事課に務める優秀な刑事・今泉麟太郎を演じる。（modelpress編集部）
