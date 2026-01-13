【ズートピア2】スペシャルカフェ「ズートピア2」OH MY CAFEに新メニュー登場 / 1月23日から

ディズニー･アニメーション最新作『ズートピア2』のスペシャルカフェ「ズートピア2」OH MY CAFEでは、2026年1月23日(金)より、タキシードを着たニックをイメージした新メニューおよびグッズの提供を開始する。

映画『ズートピア2』の大ヒットとともに賑わいを見せる中、バレンタインシーズンに合わせてニックにフォーカスしたフード、ドリンク、カフェオリジナルグッズ、スーベニア、各種特典を展開する。

〈新メニューラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆〈ニック〉おあげ満喫セット

価格:1,990円

いなり寿司ときつねうどんを組み合わせた和風セット。野菜も取り入れた、バランスの良い構成。

＜ニック＞おあげ満喫セット

◆〈ニック〉SLY FOXタキシード･ライス

価格:1,990円

タキシード姿のニックを、黒を基調としたシックなチキンライスで表現。トマトとチキン、ソイミートを使用し、作品の雰囲気を感じられる一皿に仕上げている。

＜ニック＞SLY FOXタキシード・ライス

◆〈ニック〉海辺のバカンス♪ドリンク

価格:990円

ピニャコアーラをイメージした、パイナップルとココナッツウォーターを合わせたドリンク。

すべてのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した、塩分控えめで低糖質なレシピを採用している。

＜ニック＞海辺のバカンス♪ドリンク

〈販売終了メニュー〉

新メニュー追加に伴い、「〈フィニック〉潜入中?キャロットゼリーパフェ」「〈バーニング･アニマル〉荒野のグラタンプレート」は1月22日(木)をもって販売終了となる。

また、「〈ズーテニアル･ガラ〉スパークリングドリンク」は1月23日(金)以降、なくなり次第終了となる。

〈スーベニア(価格はすべて税込)〉

◆アクリルスタンドコースター(ランダム3種)

価格:1,100円

※全ドリンクメニューとセット購入可(1ドリンクにつき3点まで)

アクリルスタンドコースター（ランダム3種）

◆マグカップ(ニック)

価格:2,200円

※全ドリンクメニューとセット購入可(1ドリンクにつき1点まで)

マグカップ（ニック）

◆グラス(ニック)

価格:1,980円

※全ドリンクメニューとセット購入可(1ドリンクにつき1点まで)

グラス（ニック）

〈オリジナルグッズ(価格はすべて税込)〉

◆アクリルキーホルダー(ランダム6種)

価格:825円

アクリルキーホルダー（ランダム6種）

◆巾着(ニック)

価格:1,650円

巾着（ニック）

◆カードケース(ニック)

価格:1,650円

カードケース（ニック）

◆カードケース(パウバート)

価格:1,650円

カードケース（パウバート）

◆クッションキーホルダー

価格:1,650円

クッションキーホルダー

〈特典〉

◆事前予約者限定 カフェ利用特典

事前予約(税込770円)を利用し、メニューを注文した人に「オリジナルコレクションカード(全10種)」をランダムで1枚プレゼント。

※2月2日(月)〜CLOSE

オリジナルコレクションカード（全10種）

◆ドリンク注文特典

ドリンクメニュー1品注文ごとに「オリジナル紙コースター(全7種)」をランダムで1枚プレゼント。

※2月2日(月)〜CLOSE

オリジナル紙コースター（全7種）

◆物販購入特典

カフェオリジナルグッズを3,000円(税込)以上購入ごとに、「オリジナル箔押しカード(全10種)」をランダムで1枚プレゼント。

※なくなり次第終了

※2月2日(月)〜CLOSE

オリジナル箔押しカード(全10種)

〈開催概要〉

■東京/表参道:OH MY CAFE

期間:2025年12月19日(金)〜2026年4月19日(日)

東京都渋谷区神宮前4-12-10表参道ヒルズ 本館 地下3階

■東京/池袋:BOX cafe&space グランドスケープ池袋店

期間:2025年12月25日(木)〜2026年3月1日(日)

東京都豊島区東池袋1-30-3B1F

■愛知/名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店

期間:2025年12月20日(土)〜2026年2月1日(日)

愛知県名古屋市中区栄 3-6-1ラシック地下1階

■大阪/梅田:BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店

期間:2025年12月19日(金)〜2026年3月8日(日)

大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA6階

■東京/渋谷:BOX cafe&space SHIBUYA109渋谷店

期間:2026年2月5日(木)〜2026年3月15日(日)

東京都渋谷区道玄坂2-29-1SHIBUYA109渋谷 地下2階

■愛知/名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店

期間:2026年2月12日(木)〜2026年3月15日(日)

愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階

〈予約情報〉

･事前予約〈2〉開始:2026年1月9日(金)18:00〜

対象期間:2026年1月23日(金)〜3月5日(木)

･予約金:税込770円(1申込につき4席まで)

■「ズートピア2」OH MY CAFE

〈コピーライト表記〉

