【ズートピア2】スペシャルカフェ「ズートピア2」OH MY CAFEに新メニュー登場 / 1月23日から
ディズニー･アニメーション最新作『ズートピア2』のスペシャルカフェ「ズートピア2」OH MY CAFEでは、2026年1月23日(金)より、タキシードを着たニックをイメージした新メニューおよびグッズの提供を開始する。
映画『ズートピア2』の大ヒットとともに賑わいを見せる中、バレンタインシーズンに合わせてニックにフォーカスしたフード、ドリンク、カフェオリジナルグッズ、スーベニア、各種特典を展開する。
◆〈ニック〉おあげ満喫セット
価格:1,990円
いなり寿司ときつねうどんを組み合わせた和風セット。野菜も取り入れた、バランスの良い構成。
＜ニック＞おあげ満喫セット
◆〈ニック〉SLY FOXタキシード･ライス
価格:1,990円
タキシード姿のニックを、黒を基調としたシックなチキンライスで表現。トマトとチキン、ソイミートを使用し、作品の雰囲気を感じられる一皿に仕上げている。
＜ニック＞SLY FOXタキシード・ライス
◆〈ニック〉海辺のバカンス♪ドリンク
価格:990円
ピニャコアーラをイメージした、パイナップルとココナッツウォーターを合わせたドリンク。
すべてのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した、塩分控えめで低糖質なレシピを採用している。
＜ニック＞海辺のバカンス♪ドリンク〈販売終了メニュー〉
新メニュー追加に伴い、「〈フィニック〉潜入中?キャロットゼリーパフェ」「〈バーニング･アニマル〉荒野のグラタンプレート」は1月22日(木)をもって販売終了となる。
また、「〈ズーテニアル･ガラ〉スパークリングドリンク」は1月23日(金)以降、なくなり次第終了となる。〈スーベニア(価格はすべて税込)〉
◆アクリルスタンドコースター(ランダム3種)
価格:1,100円
※全ドリンクメニューとセット購入可(1ドリンクにつき3点まで)
アクリルスタンドコースター（ランダム3種）
◆マグカップ(ニック)
価格:2,200円
※全ドリンクメニューとセット購入可(1ドリンクにつき1点まで)
マグカップ（ニック）
◆グラス(ニック)
価格:1,980円
※全ドリンクメニューとセット購入可(1ドリンクにつき1点まで)
グラス（ニック）〈オリジナルグッズ(価格はすべて税込)〉
◆アクリルキーホルダー(ランダム6種)
価格:825円
アクリルキーホルダー（ランダム6種）
◆巾着(ニック)
価格:1,650円
巾着（ニック）
◆カードケース(ニック)
価格:1,650円
カードケース（ニック）
◆カードケース(パウバート)
価格:1,650円
カードケース（パウバート）
◆クッションキーホルダー
価格:1,650円
クッションキーホルダー〈特典〉
◆事前予約者限定 カフェ利用特典
事前予約(税込770円)を利用し、メニューを注文した人に「オリジナルコレクションカード(全10種)」をランダムで1枚プレゼント。
※2月2日(月)〜CLOSE
オリジナルコレクションカード（全10種）
◆ドリンク注文特典
ドリンクメニュー1品注文ごとに「オリジナル紙コースター(全7種)」をランダムで1枚プレゼント。
※2月2日(月)〜CLOSE
オリジナル紙コースター（全7種）
◆物販購入特典
カフェオリジナルグッズを3,000円(税込)以上購入ごとに、「オリジナル箔押しカード(全10種)」をランダムで1枚プレゼント。
※なくなり次第終了
※2月2日(月)〜CLOSE
オリジナル箔押しカード(全10種)〈開催概要〉
■東京/表参道:OH MY CAFE
期間:2025年12月19日(金)〜2026年4月19日(日)
東京都渋谷区神宮前4-12-10表参道ヒルズ 本館 地下3階
■東京/池袋:BOX cafe&space グランドスケープ池袋店
期間:2025年12月25日(木)〜2026年3月1日(日)
東京都豊島区東池袋1-30-3B1F
■愛知/名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店
期間:2025年12月20日(土)〜2026年2月1日(日)
愛知県名古屋市中区栄 3-6-1ラシック地下1階
■大阪/梅田:BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店
期間:2025年12月19日(金)〜2026年3月8日(日)
大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA6階
■東京/渋谷:BOX cafe&space SHIBUYA109渋谷店
期間:2026年2月5日(木)〜2026年3月15日(日)
東京都渋谷区道玄坂2-29-1SHIBUYA109渋谷 地下2階
■愛知/名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店
期間:2026年2月12日(木)〜2026年3月15日(日)
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階〈予約情報〉
･事前予約〈2〉開始:2026年1月9日(金)18:00〜
対象期間:2026年1月23日(金)〜3月5日(木)
･予約金:税込770円(1申込につき4席まで)
〈コピーライト表記〉
(C)Disney