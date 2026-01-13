イモトアヤコ、40歳の誕生日を親友・北川景子に祝福される “めで鯛”ケーキを前に2ショット披露「お2人ともかわいい」
12日に40歳の誕生日を迎えたタレントのイモトアヤコが10日、自身のインスタグラムを更新。親交の深い俳優・北川景子（39）に“少し早い”誕生日を祝福されたことを報告し、ケーキを前にした“仲良し”2ショットを披露した。
【写真】「お2人ともかわいい」“鯛”がのったバースデーケーキを前に笑顔でピースするイモトアヤコ＆北川景子
イモトは「景子ちゃん いつもありがとう 素敵な友達と何気ない話して美味しいもの食べて おかげさまで良き40代を迎えられそうです #めで鯛ケーキ」とつづり、“鯛”がのせられた「Happy Birthday」と記されたケーキの前で北川と笑顔でピースする2ショット写真をアップ。
この投稿にファンからは「イモトさん お誕生日おめでとうございます お2人ともかわいい ケーキかわいい」「相変わらず 仲のいいお二人」「これからもお二人の仲良しなお姿とご活躍、ずっと応援してます！」「素敵なお写真をありがとうございます」「二人とも若い！」「冬の風物詩のお二人」などのコメントが寄せられている。
