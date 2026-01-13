『相席食堂』千鳥が“抱腹絶倒”の新企画が始動 芸人が芸能界最強を目指す→ボコボコ事態「何やってんだ！コノヤロー！」
きょう13日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：16 ※関西ローカル）は、新企画「世界の格闘技相席」を届ける。
【動画】『相席食堂』新企画「世界の格闘技相席」予告編
世界最強の格闘技は何なのか。議論は尽きないが、そのすべてを習得すれば、最強の格闘王が生まれるはず。そこで、芸能界最強のファイターを育てる新企画がスタート。それが「世界の格闘技相席」となる。
この世界初のプロジェクトに名乗りを上げたのは、囲碁将棋の根建太一。38歳から空手を始めた遅咲きのファイターが芸能界最強を目指す。
今回、根建が学ぶのは、ベトナムの国家無形文化遺産の総合武術「ボビナム」。まずは、14年前に日本にボビナムを伝えたマスターフゴの道場を訪ね、手本を拝見する。マスターフゴによれば、西洋の格闘技と東洋の武道が融合したものであり、天の力と地の力を使う“天地融合”の動きが基本。早速、指導を受け、基礎から実戦形式へと学んでいく。笑いなど許されるはずのない真剣な空気が流れる中、超厳しいマスターフゴのスパルタ指導のもと、天地融合の究極の技も習得する。
そこに刺客として現れたのは、テコンドーを皮切りに、空手やキックボクシングなどをたしなむ格闘技歴28年の相方・文田大介。
そこで、根建と文田がスペシャルマッチ。根建が繰り出すボビナムの技がキマった途端、文田はスイッチが入り、猛反撃する。ボコボコにされる根建にマスターフゴからは「何やってんだ！コノヤロー！」と愛のムチも飛ぶ。そして、根建がまさかの大号泣…。
番組放送を前に、動画では根津の奮闘とともに、「千鳥抱腹絶倒の新企画が始動」と予告されている。
