OMO3京都東寺 by 星野リゾートに宿泊して、京都観光を満喫してきた

｢OMO3京都東寺 by 星野リゾート｣は、京都で心をちょっと休めたい、お寺を観光したいという方におすすめのホテルです。ホテルに戻ってきてからも、楽しい時間が過ごせる｢ローカルリズムナイト｣なども開催されています。また、24時間いつでもフードメニューなどが購入できる｢OMO Food＆Drink Station｣もあります。今回は、客室を中心に紹介していきます。

エントランスには｢まんだらアート｣

エントランスを入ると、21 尊の仏像により構成される東寺の立体曼荼羅(まんだら)をテーマにしたアートがお出迎えしてくれます。

客室は落ち着いた雰囲気で、快適に過ごせます。クッションは、かわいいデザインです。

ソファーやテーブルもあるので、24時間いつでも使える｢OMO Food＆Drink Station｣で購入したフードを客室内で食べるときにも便利です。

バスタブ、シャワー、洗面台もコンパクトにまとまっています。

OMO3京都東寺 by 星野リゾート

料金:1室 10,000円~(税込、宿泊税別、食事別)

心を癒やすアイテム

お部屋に帰ってからも、心癒されるアイテムの無料貸し出しもあります。枕の下に忍ばせると素敵な夢を見られるという枕紙(まくらがみ)は、中国の伝説上の生き物｢獏(ばく)｣がとてもかわいく描かれています。

他にも、煙の出ないお香ディフューザーでは、ふんわりやわらぐ和の香とあかりが楽しめます。

エントランス横には、アメニティーがあります。

24時間使える｢OMO Food＆Drink Station｣

24時間セルフサービスで食べ物や飲み物などが購入できる｢OMO Food＆Drink Station｣があります。

ホテルにはレストランはないので、朝食や食後のデザートなどで利用するのもおすすめです。取材時に販売されていたおすすめ商品を紹介します。

京都市といえばパン消費量日本一なので、地元京都で愛されるパンも購入できます。｢カノアベーカリー｣のパンを購入して食べました。パンの他にもチーズケーキもあり、おいしかったです。

デザートにもおすすめなスイーツもあります。

(写真左上から時計回り)｢平乃屋のおはぎ｣、｢SUGiTORAのサブレ｣、｢伊藤久右衛門の宇治抹茶パフェバー｣、｢御稲荷プリン、最中アイス｣

｢京都伏見の日本酒セレクション｣もあります。OMO3京都東寺のスタッフの方が厳選した日本酒を少量ずつ飲み比べできる｢利き酒｣もおすすめです。

いかがでしたか。

OMO3京都東寺 by 星野リゾートに滞在して、京都観光を楽しんでくださいね。また、世界遺産東寺を巡るアクティビティやホテルに戻ってきてからも楽しい時間が過ごせる｢ローカルリズムナイト｣なども開催されています。別記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

取材協力/OMO3京都東寺 by 星野リゾート