元AKB48でタレントの峯岸みなみ（33）が12日深夜放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・15）にゲスト出演。自身が経験したピンチを振り返った。

峯岸は昨年12月まで放送されていた番組MCの元日向坂46で女優の齊藤京子が主演を務めたフジテレビドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」に出演していた。

自身が経験したピンチとして、自身の役がメインとなる回があり「いつものようにエゴサをしていると、“演技どうにかしろ”みたいな。“見ていられない”みたいなのがチラホラ」とぶっちゃけ。

その後打ち上げに呼ばれたが「スタッフさんもそれを見ているだろうから、何かやってやった感は出さない方がいいのかな、とか」とどんな顔をしたら良いか分からなかったとした。

齊藤は「私も結構エゴサするんですけれど、峯岸さんがどうこうっていうのは見たことなくて。たぶん関係者の人も知らないと思いますよ」と証言。「しかも酷評のワケないと思いますけどね」とフォローした。

さらに「ちなみにですね、打ち上げは凄い盛り上がっていらっしゃって」とも明かし、峯岸は大笑いしながら「もっといけたんですよ！本当はもっといけたんですよ。言うなら飲んで解決したところもあるんですけど」と笑わせた。

それでも会の後半には監督に「自分で完璧だったとは思っていないですと思わせたくて、“いやあ演技ってやっぱり難しいですね”」と謙虚に話したと回顧。すると「向こうも“いや良かったですよ”というしかないような空気みたいなので」と気を使ってくれたと明かした。