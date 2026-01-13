元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所が13日、公式サイトで発表した。

立て続けに元アナウンサーの大物が亡くなっている。24年12月9日には、東京12チャンネル（現テレビ東京）のアナウンサーで、のちにフリーアナに転身した、小倉智昭さんがぼうこうがんのため77歳で亡くなった。

25年3月1日には、元文化放送アナウンサーで、「視聴率男」「長寿番組男」として人気を集めたキャスターみのもんたさん（本名御法川法男）が80歳で亡くなった。同1月中旬に都内の焼き肉店で肉を喉に詰まらせて救急搬送されており、意識不明が続いていたという。

X（旧ツイッター）では「そうかあ、一時期土曜の昼間のAMラジオが TBS久米宏 文化放送みのもんた ニッポン放送小倉智昭 なんて時代もあったけどこの1、2年で一気に全員鬼籍に入ったなあ」「ベストテンでの先輩司会者だった黒柳徹子さんより先に、久米宏さんが天国へ行くとは… みのもんたさん、小倉智昭さん、久米宏さんが天へ召され、フリーアナ系司会者の一時代の終焉を迎えてしまったのかなと思います」「みのもんた氏 小倉智昭氏 そして久米宏氏 昭和平成を賑わした人たちが、風になりました。南無阿弥陀仏」「みのさんも小倉さんも久米さんも病気で亡くなられて、今でも通年番組を持っている関口宏さんは神すぎる」などと書き込まれていた。