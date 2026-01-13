現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

金色の甲冑に身を固めた”あの人”が次回登場！

その第三回「決戦前夜」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第三回のネタバレを含みます。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

＜第三回のあらすじ＞

故郷の中村をあとにした小一郎（仲野太賀）、藤吉郎（池松壮亮）、直（白石聖）の３人は織田信長（小栗旬）の城下町・清須にやってくる。

織田家臣の浅野長勝（宮川一朗太）のもとに挨拶に訪れるが、その場で直は長勝の娘・寧々（浜辺美波）の侍女になることが決まる。

兄弟の二人三脚の暮らしが始まるが、藤吉郎は小一郎にある秘密の計画を打ち明ける。

そしてついに今川義元（大鶴義丹）の大軍が尾張に向けて進軍を始める。