ママたちがもっとも読んだ「4コマまんが記事」トップ8！1位は49歳【2025年12月ランキング】
ママスタセレクトでは反響の大きかった記事をランキング形式で月に1回ご紹介します。
編集部が選ぶ、2025年12月ママスタセレクト人気4コマまんがベスト8は？
第8位 【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】派手なウェアにアゼン！個性的すぎる義母＜全18話＞#4コマ母道場
原案・ママスタ 脚本 ササミネ 作画・マメ美 編集・井伊テレ子
第7位 【義母の介護「10万円事件」】「感謝の気持ち」を渡したのに…！怒った義妹＜全23話＞#4コマ母道場
第6位 【高額シールが安ショボ交換！】「え！」立体がペラペラに！搾取されてる！？＜全17話＞#4コマ母道場
原案・ママスタ 脚本 大島さくら 作画・んぎまむ
第5位 【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】イジワルはされてないけど…「あぁツラい」＜全21話＞#4コマ母道場
原案・ママスタ 脚本 大島さくら 作画・べるこ 編集・みやび
第4位 【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】大学を卒業した姪。新たな門出…ガンバレ！＜全24話＞#4コマ母道場
原案・ママスタ 脚本 大島さくら 作画・吉田ぱんだ 編集・みやび
第3位 【父「大学行くなら土下座しろ！」】「受験やめようかな…」娘から突然の申出＜全14話+会員限定エピソード＞#4コマ母道場
原案・ママスタ 脚本 渡辺多絵 作画・Ponko 編集・海田あと
第2位 【義父「令和の出産祝い、薄情だ」】嫁姑問題とはなんぞ？良好な親戚付き合い＜全14話＞#4コマ母道場
原案・ママスタ 脚本 渡辺多絵 作画・よしはな 編集・石井弥沙
第1位 【49歳、夫も子も捨てました】義家族に罵倒される私。可哀想なのは…ダレ？＜全14話＞#4コマ母道場
原案・ママスタ 脚本 渡辺多絵 作画・うーにゃ 編集・石井弥沙
ママスタセレクトはこれからも「いつでも、どこでも、ママに寄り添う情報を」を使命として、皆様に楽しんでいただける記事を提供してまいります。
引き続き、ママスタセレクトをお楽しみください。
文・編集部