直前にも注意喚起していたのに…「やっぱりノーマルタイヤ」

国土交通省 多治見砂防国道事務所は2026年1月11日、公式SNSを更新。同日夕方にノーマルタイヤ車両によるスタックが発生したと明らかにしました。



一体何があったのでしょうか。

現場となったのは、岐阜県南東部の瑞浪市から真西に進み、美濃加茂、各務原、関ヶ原などを経由し、滋賀県米原市に向かう国道21号のうち、御嵩町内の「次月峠（しづきとうげ）」付近です。

【画像】「ええぇぇ…」 これが「ノーマルタイヤでスタックした高級セダン」です 画像で見る

瑞浪市内からグイグイと山を登っていくエリアで、ヘアピンカーブもある立派な峠道になっています。

2026年の年明けは、2日頃から早速正月寒波に見舞われ、10日からの3連休も発達した低気圧が日本海北部を進み、そこからの前線が本州を通過。夜遅くから強い寒気が襲来し、北日本や北陸を中心に大雪となりました。

国土交通省やNEXCOなどでは、各道路で予防的通行止めを行い、外出を控える呼びかけとともに、万が一クルマで移動する場合には冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの携行を促す事態となりました。

国道21号の御嵩町内においては11日、昼過ぎから降雪量が多くなりはじめ、道路カメラの映像でもすっかり雪景色となっていることが確認できます。

そのため、多治見砂防国道事務所は15時に、公式SNSで「スタッドレスタイヤ等の冬装備を装着およびタイヤチェーンを準備、速度を落として、前の車と車間距離をあけて通行するようお願いします」と改めて十分な備えをするように呼びかけていました。

しかし、こうした事前の呼びかけもむなしく、11日の18時10分ころ、御嵩町の次月峠で普通乗用車のスタックが発生しました。

同事務所の公式SNSでは、現場を写した道路カメラ画像を投稿。画像には圧雪路となっている路面で立ち尽くす白い高級セダンの様子が写っています。

事務所によると立ち往生した当該車両は、「ノーマルタイヤ」で走行していたといい、「雪道を冬装備していないタイヤで走行することは、危険かつ迷惑行為です」と、再三の呼びかけや悪天候予報があったにも関わらず、明らかに準備不足で走行していた当該車両の行為を厳しく指摘。

「冬用タイヤやチェーンを着用して走行をお願いします」と、改めて警鐘を鳴らしています。