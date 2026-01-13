臼井麗香「好きすぎて滅！」ダンスを披露、可愛すぎるTikTokから一転 TGXシリーズ決勝の熱戦を振り返る
臼井麗香が自身のインスタグラムを更新。ハイブリットゴルフツアー「TGXシリーズ」での舞台裏と、イベント告知を兼ねた動画を公開した。
【動画】臼井麗香「楽屋で滅！」ダンス
臼井は投稿で「楽屋で決勝戦待ちアドレナリン出すぎて滅！」と、TGXシリーズ開幕戦の決勝を前にした高揚感を表現。さらに「ライブ会場みたいでワクワクが、。。」と、会場全体に漂う熱気と興奮を振り返り、「1月31日イベントも皆んな楽しもうね！」と、今後控えるイベントへの呼びかけも添えている。投稿された動画は、MiLKの楽曲「好きすぎて滅！」に合わせ、臼井が手振りのダンスを披露するシーンからスタート。ウインクをしたり、口をすぼめたりと、可愛らしい表情を見せ、楽屋でアドレナリンが放出されている様子をそのまま表現している。曲名にもなっている「滅！」というフレーズとリンクした演出が印象的だ。動画の途中からは一転し「TGXシリーズ」 での臼井の力強いスイング映像へ。可憐な雰囲気から一気に切り替わり、ダイナミックなスイングが映し出された。そのギャップも投稿の見どころとなっている。ラストには1月31日に開催されるイベントの告知画面が映し出され、投稿全体が一つのストーリーとして構成されている。この投稿にファンからは「見た目の可憐さと男前なスイングとのギャップ萌え」「2026年も愉しませてくれますね〜」「TGXお疲れ様でした」といったコメントが寄せられた。さらに臼井本人が一つひとつ丁寧に返信しており、「臼井プロから返信があるなんて信じられないです」と、感激するファンの声も上がっている。「TGXシリーズ」は1月9日に開幕した日本初のハイブリットゴルフツアー。臼井は菅原菜々、河本結とともに「東京スターズ」として参戦。他チームには脇元華、金田久美子といった女子プロに加え、男子からは小平智らも名を連ねた。開幕戦では、小平、岩田寛、木戸愛のチームが優勝を飾っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
