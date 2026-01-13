元フジテレビでフリーアナウンサーの笠井信輔（62）が13日、公式ブログを更新。元日に死去したことが分かった、元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんを追悼した。

笠井アナは「1980年代アナウンサーを目指す我々学生にとって、久米さんはアナウンサー界のスターでありカリスマでした」と切り出し、「アナウンサー試験を受けるときにテレビ朝日で『好きなアナウンサーは徳光さん憧れのアナウンサーは久米さん』と話したら『ニューステーションの改善してほしいところを教えてください』返されて非常に焦ったのを覚えています」との思い出を記した。

また、笠井アナは大学時代に久米さんが初代司会を務めたTBS系「ぴったしカン・カン」の予選会の司会、本番の前説のアルバイトをしていたことを明かし、「バラエティも報道もこなす久米宏さんは私にとって雲の上の人なんです」と憧れの感情をつづった。

そして「アナウンサーになってから、一度、仕事先でお会いしたことがあったのですが やっぱりオーラがすごくて背も高くて圧倒されてしまって ご挨拶で一言二言お話しすることぐらいしかできませんでした」とし、「どんな大物俳優の方を前にしても、そんなに硬くなる事は無いのですが 久米さんは特別でした あの時、もう少ししっかりお話しできてればよかったと悔いております ご冥福をお祈りいたします」と故人を偲んだ。