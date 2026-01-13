歌手の森山良子（77）が13日、自身のインスタグラムを更新。コンサートで訪れた熊本との“縁”を明かした。

森山は「福岡では馴染みの屋台に行きあんぱんみたいに大きなドンコを焼いてもらったり美味しい肉をパクついたり」と、屋台での写真をアップ。そして熊本城を背景にした写真も披露し、「見事な熊本城の修復は、まだまだ続いて居ますが又、訪れたい場所です」と伝えた。

そして「実は私のルーツは熊本にあります」と告白。「熊本の写真館の次男坊だった祖父が、写真の勉強の為、明治時代の中頃にNew York に渡米、2年後に婚約者だった祖母を迎えてサンフランシスコに移り写真館を営んだ」と解説した。

「そこで生まれた私の父や兄弟姉妹」と続け、「次男坊の私の父は音楽大学でホルンを学び大恐慌の時代、トランペットを片手に東京に。その元々のルーツは熊本に有る」と明かした。

またラーメン鉢を前にした写真で「禁断のラーメンもライブが終わった空港で。食べちゃおう！！」と満喫したことを報告。「熊本空港は充実感ありあり」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「またかわいいコート着てはる」「美味しそうですネ！」「良子さんのルーツが熊本にあったことが嬉しいです」「現在九州を巡業されておられるんですね」「芸術家の方々の環境で良子さんは育ったのですね」などの声が集まった。