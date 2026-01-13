12日、東京・池袋で、玩具メーカー9社が共同企画した「第1回 TOY GAME CUP」が開催された。応援ゲストのキンタロー。（44）が黒ひげ危機一髪のコスプレで出席し、ユニークな育児方法を明らかにした。

【映像】変顔で訴えるキンタロー。（実際の映像）

キンタロー。「今日はトイゲームキングタローというコンセプトで見てほしい。力を入れて、心を込めて、この日のためにうん十万かけて作り上げた。気合が入っているのだ!!」

コスプレに気合十分のキンタロー。2児の母ということで、トークショーでは「子育てで大切にしていること」を明かした。

「すくすく成長期だからいろんな邪念を植え付けてはだめ。言葉は残っていくから、変な言葉は言わないようにしている。だから、叱りたいときにわりと顔で訴える」

「私は“変顔育児”を推奨している。言葉で伝えると、例えば間違って嫌な言葉を言ってしまったら覚えてしまうかもしれない。顔だったら覚えないかなと。もうシンプルに、（子どもが）悪いことをしたら『何してんだよ！オイ！オイ！』と言えば残らない。すくすく成長期なので、その子独自の考えで育っていってほしい。なので、親はなるべく余計な心に残る嫌な言葉は残さないようにと気を付けている」

（『ABEMA Morning』より）