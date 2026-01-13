aespaカリナ、美背中・ボディライン際立つドレス姿披露「ビジュ最強すぎ」「見惚れちゃう」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が1月13日、自身のInstagramを更新。美しい背中を披露し、反響が寄せられている。
【写真】aespaメンバー「見惚れちゃう」タイト衣装で美ボディ披露
カリナは、ピンクや白、黒などの様々なカラーのドレスを着こなしたオフショットを公開。グレーのタイトなワンピースを着こなしたカットでは、美しい背中をのぞかせ、抜群のスタイルを披露した。
この投稿にファンからは「透明感すごい」「ビジュ最強すぎ」「見惚れちゃう」「スタイル良すぎ」「ボディラインきれい」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】aespaメンバー「見惚れちゃう」タイト衣装で美ボディ披露
◆aespaカリナ、美背中披露
カリナは、ピンクや白、黒などの様々なカラーのドレスを着こなしたオフショットを公開。グレーのタイトなワンピースを着こなしたカットでは、美しい背中をのぞかせ、抜群のスタイルを披露した。
◆aespaカリナの投稿に反響
この投稿にファンからは「透明感すごい」「ビジュ最強すぎ」「見惚れちゃう」「スタイル良すぎ」「ボディラインきれい」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】