【モデルプレス＝2026/01/13】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が1月13日、自身のInstagramを更新。美しい背中を披露し、反響が寄せられている。

◆aespaカリナ、美背中披露


カリナは、ピンクや白、黒などの様々なカラーのドレスを着こなしたオフショットを公開。グレーのタイトなワンピースを着こなしたカットでは、美しい背中をのぞかせ、抜群のスタイルを披露した。

◆aespaカリナの投稿に反響


この投稿にファンからは「透明感すごい」「ビジュ最強すぎ」「見惚れちゃう」「スタイル良すぎ」「ボディラインきれい」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）

