円安受けて、豪ドル円、NZドル円上昇、対ドルは落ち着いた動き＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは朝からわずか10ポイント（0.6707-0.6717）の狭いレンジでもみ合いとなった。豪ドル円は円安が大きく進行していることを受けて上昇。午前に片山財務相が円安けん制発言を行った際の105円95銭を安値に、高市首相が解散総選挙の意向を伝達との報道もあり、106円64銭を付けた。



NZドルドルも豪ドルドル同様、0.5771-0.5781の狭いレンジでもみ合い。対円では円安の進行により、午前の安値91円16銭から91円80銭まで上昇した。



今週の主な予定と結果



豪州

01/13 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （1月） 結果 -1.7% 前回 -9.0% （前月比）



NZ

01/14 06:45 住宅建設許可 （11月） 前回 -0.9% （前月比）

