¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬½ç°Ì¤ò¤Ò¤È¤Ä²¼¤²7°Ì¤Ë¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÄÄ¹¬Æ±¤Ë¾¡Íø¤·¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥«¥ª¤Î¼ë±«Îè¤¬2¥é¥ó¥¯UP¤Ç5°Ì
ITTF(¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ)¤¬12Æü¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¤ÏÆüËÜºÇ¾å°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤¬¥é¥ó¥¯¤ò1¤ÄÍî¤È¤·7°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£WTT¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï¡×¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄÄ¹¬Æ±Áª¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î·ãÀï¤ÎËö¤ËÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤òÇË¤Ã¤¿ÄÄ¹¬Æ±Áª¼ê¤ò·è¾¡¤Ç¤ä¤Ö¤Ã¤¿¥Þ¥«¥ª¤Î¼ë±«ÎèÁª¼ê¤¬½ç°Ì¤ò2¤Ä¤¢¤²5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ë±«ÎèÁª¼ê¤Ï2025Ç¯¤ÎUS¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ç°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤³¤Á¤é¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚ¸¶ÈþÍªÁª¼ê¤ÏWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥É¡¼¥Ï2025Ç¯¤Î½àÍ¥¾¡¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿ÆÀÅÀ¤¬¼º¸ú¤·¤¿¤¿¤á¡¢½ç°Ì¤ò4¤ÄÍî¤È¤·¡¢22°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ë¡¢9°Ì¤Î°ËÆ£Áª¼ê¤È10°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤Î½ç°Ì¤ËÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Û
¢¦¥È¥Ã¥×10
1°Ì Â¹±Ïèµ(Ãæ¹ñ)
2°Ì ²¦ÒØ碰(Ãæ¹ñ)
3°Ì ÄÄ¹¬Æ±(Ãæ¹ñ) ¢¬1
4°Ì蒯ÒØ(Ãæ¹ñ) ¢1
5°Ì ¼ë±«Îè(¥Þ¥«¥ª) ¢¬2
6°Ì ²¦·Ýíì(Ãæ¹ñ) ¢1
7°Ì Ä¥ËÜÈþÏÂ ¢1
8°Ì ÄÄ熠(Ãæ¹ñ)
9°Ì °ËÆ£ÈþÀ¿
10°Ì ÁáÅÄ¤Ò¤Ê
11°Ì ¶¶ËÜÈÁÇµ¹á
14°Ì ÂçÆ£º»·î
15°Ì Ä¹粼ÈþÍ®
22°Ì ÌÚ¸¶ÈþÍª ¢4
29°Ì º´Æ£Æ·
34°Ì ²£°æºéºù ¢¬2
40°Ì ÀÖ¹¾²ÆÀ± ¢¬1
47°Ì ¼ÇÅÄº»µ¨ ¢¬1