中川翔子、成人式のなつかしい写真を公開「振袖お似合い」「しょこたん全然変わってない」 晴れ着ショット添え思いつづる「双子たちが成人の日も元気でいなきゃ」
タレントの中川翔子が12日、自身のXを更新。新成人を祝福するとともに「レベル20の成人式の写真」と、自身の成人式の時の晴れ着ショットを披露した。
同日にインスタグラムも更新した中川は、「成人式！新成人のみなさま おめでとうございます！若いって素晴らしい！なんでもできる なんでも叶う 輝く未来しかない！」と祝福。
ピンク色の振り袖を着た自身の晴れ着姿の写真を添え「ついこの間のようだ まだまだ成人って信じられない！と思ってた 大人って子供のつづき と思ったの覚えてる」と自身の成人式を振り返った。
続けて「この時の倍生きてしまった、人生って短いなぁ最近すごく思います」と中川。「あの時ああすればよかった もっとこうすればよかった」と後悔することも多いが、「でも20代からたくさんのひとに出会えていっぱい夢が叶ったなぁ いっぱい失敗したり悩んだり でもやっと振り返っていろいろ思うけどこの人生で良かった！と思えるようにこれからも旅はつづく大人って楽しそう！と思ってもらえる背中でありたい」と思いを記した。
また、昨年9月に双子の男児を出産していることから、投稿の最後では「双子たちが成人の日も元気でいなきゃ 綺麗なお母さんになりたいからがんばろーっと！」と意気込んだ。
コメント欄には「ピンクの振袖お似合いで素敵です」「全然変わってない！綺麗」「しょこたん全然変わってない ずっと綺麗」「平成のエモさが良いですね!!」「昔も今も可愛い！」「素敵な振袖」「投稿の文が刺さる」などと、さまざまな反響が寄せられている。
