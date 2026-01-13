【第20話】 1月13日 公開 価格：70ポイント

【拡大画像へ】

講談社は1月13日、しげの秀一氏による新連載「昴と彗星」の第20話「佐藤昴の挑戦」をヤンマガWebで公開した。価格は70ポイント。

本作は「頭文字D」と「MFゴースト」の世界観を共有する新たな公道最速伝説。現在ヤンマガWebでは第17話や第18話が無料公開されている。

また、TVアニメ「MFゴースト」3rd Seasonの放送を記念して、本作の1巻や、「頭文字D」の5巻、「MFゴースト」の117話～123話が無料で読めるキャンペーンが実施されている。期間は1月11日まで。

【最新話】

第20話「佐藤昴の挑戦」

【無料】

第18話「彗星 出走」

第17話「ドラテクのDNA」

【昴と彗星】

日本で開催され、世界中で人気を集める公道レース「MFG」。藤原拓海の教え子、カナタ・リヴィントンがMFGを席巻した翌年、群馬から佐藤昴が、神奈川では工藤彗星が、そのレースに挑戦すべく闘志を燃やしていた‥‥。『頭文字D』と『MFゴースト』の世界観がひとつに重なり合う！ ふたりの「すばる」が紡ぎ出す真公道最速伝説の幕が上がる！