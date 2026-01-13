Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）が1月12日、自身のInstagramを更新。新曲「lulu.」MVのオフショットを披露した。

（関連：【写真】Mrs. GREEN APPLE 若井滉斗、新曲「lulu.」MVオフショット 狩人の衣装に「そのまま映画に出れるくらい似合ってます」）

Mrs. GREEN APPLEは、1月12日にフェーズ3の第1弾となる新曲「lulu.」を配信リリース。1月16日より放送開始となるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期（日本テレビ系）のオープニングテーマであることも明かされた。

若井はInstagramに「lulu.」とタイトルを記し、MVのオフショットを公開。青空を背景に狩人風の衣装を纏った岩井が佇む姿、ベルトに付けられたアイテムや手元の装飾など衣装の細かいディテールが確認できる腰回りのアップ、最後は腰に手を当てポーズを決めたショットなど、若井の凛々しい姿が見事に調和した美しいオフショットとなっている。

コメント欄には「衣装すごい」「そのまま映画に出れるくらい似合ってます」「ひろぱ狩人の衣装似合いすぎます」「何着ても似合うって素晴らしいわ」「眉毛が素敵でした」といったコメントが寄せられている。

