気象庁によりますと、あす（14日）フィリピン・ミンダナオ島の東で「台風のたまご」となる「熱帯低気圧」が発生する見込みだということです。

今後の進路は？

13日午前3時現在、カロリン諸島にある低圧部（1006ヘクトパスカル）は午後9時には西より【画像②】に進む見込みです。

そして、あす（14日）午後9時の予想天気図ではさらに西よりに進み、「TD＝TROPICAL DEPRESSION」熱帯低気圧（1004ヘクトパスカル）に発達する見込みだということです【画像③】。

今後「台風」へ発達する可能性は？

気象庁が発表する最新の海面水温実況【画像④】によりますと、熱帯低気圧の発生が見込まれる地域の海水温は30℃以上あるため、台風へ発達する可能性があります。今後の気象情報に注意してください。

